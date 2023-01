Une cuve d'évier contient entre 20 et 25 litres d'eau, rinçage compris.

Même si on met des gants, la température de l'eau de vaisselle n'excèdera jamais 40 degrés. Mais le chauffe-eau, lui, va pomper de l'énergie avant de produire de l'eau chaude pour nettoyer les assiettes et autres ustensiles de cuisine. De plus, on perd aussi de l'eau à l'évier. Sur une année, la vaisselle à l'évier consomme entre 80 et 100 euros, à partir de 2 personnes dans le ménage.