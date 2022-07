Vaillante : Pompier, un métier courageux !

Ce magnifique dessin animé que l’on doit à Laurent Zeitoun, co-scénariste de nombreux longs-métrages (Les 11 commandements, Prête-moi ta main, l’Arnacoeur, Un plan parfait ou encore le dessin animé Ballerina) et producteur de Intouchables, qui s’est adjoint pour ce dernier la complicité de Theodore Ty, animateur de talent, porte de magnifiques valeurs. On pense à l’héroïsme des pompiers et aux premières femmes qui se sont battues pour pouvoir exercer ce métier.

C’est en découvrant l’histoire de la première femme à s’être battue pour devenir pompier que Laurent Zeitoun a eu l’idée de ce superbe dessin animé. Il découvre même qu’un groupe de femmes est allé jusqu’au procès pour être accepté dans ce corps de métier. Laurent Zeitoun a été bluffé par ces femmes et leur volonté. Elles étaient vraiment prêtes à tout ! Il a contacté Rochelle Jones, la première femme pompier de New-York au début des années 80, afin d’utiliser son expérience pour que les dialogues de Vaillante sonnent justes.

C’est sûr, Georgia ne passe pas son temps à attendre le prince charmant !

Pointons également la très belle relation père/fille développée avec subtilité et intelligence.

On retrouve dans Vaillante un casting voix 5 étoiles, Alice Pol, Vincent Cassel, Valérie Lemercier, Claudia Tagbo et Elie Semoun.

N’hésitez pas un seul instant, courez voir en famille cette très belle aventure humaine, drôle, émouvante et mouvementée !