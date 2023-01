Surnommé le "poumon de la planète", le phytoplancton est un organisme essentiel à la survie de la Terre puisqu'il absorbe une grande partie du CO2 atmosphérique et assure un rôle-clé dans la chaîne alimentaire de l'écosystème marin. Quasi invisible à l'œil nu, on le trouve dans les eaux de surface, le plus souvent dans les océans mais également dans les lacs. Problème : en cas de fortes chaleurs, les eaux de surface deviennent moins denses et forment une couche mixte au-dessus des eaux plus froides, explique une étude récemment publiée dans la revue FreshWater Biology.

"Le changement climatique en cours influence les eaux de surface et modifie la structure physique des eaux douces, notamment la couche mixte. Mais les effets sur la biomasse phytoplanctonique sont mal connus", explique l'étude, réalisée par des chercheurs au Département des sciences biologiques et environnementales de l'université de Jyväskylä (Finlande).