Vague de lois anti-avortement : que se passe-t-il en ce moment aux Etats-Unis ?

Ces dernières semaines, plusieurs Etats américains à majorité républicaine ont adopté des lois anti-avortement sur leur territoire. La Floride a réduit le seuil légal pour avorter. L’Oklahoma a décidé de rendre l’avortement illégal, sauf en cas d’urgence médicale. Tandis que l’Idaho a adopté une loi autorisant les poursuites civiles contre les professionnels de santé pratiquant des IVG.

Dans le cas de l’Idaho, cela signifie concrètement que la famille des femmes ayant subi une IVG ainsi que le père du fœtus - même s’il s’agit d’un viol – peuvent porter plainte contre les cliniques ou médecins qui ont effectué l’intervention, si celle-ci se déroule après six semaines de grossesse (un délai deux fois plus court qu’en Belgique). Une mesure calquée sur une loi hautement controversée adoptée l’an dernier au Texas, et qui promet même aux plaignants des milliers de dollars de "dédommagements".

Vague anti-avortement qui déferle sur les Etats-Unis

En 2022, pas moins de 31 Etats sur 50 ont introduit des propositions de loi anti-avortement, selon le Guttmacher Institute. Si la plupart de ces textes sont à un stade préliminaire, d’autres ont déjà été approuvés par une instance législative et dans six Etats, comme ceux cités plus haut, des lois ont déjà été adoptées.

Dans les faits, certaines juridictions locales – comme la Cour suprême de l’Idaho – ont bloqué temporairement certaines de ces lois. Mais force est de constater la force et l’ampleur de cette vague anti-avortement qui déferle sur toute une partie des Etats-Unis. Pour quelles raisons ?

Une Cour suprême remaniée par Trump

Cette frénésie a débuté en décembre dernier, quand la Cour suprême, remaniée par Donald Trump, a laissé entendre qu’elle pourrait revenir sur son arrêt "Roe v. Wade" de 1973. Cet arrêt historique est censé garantir depuis 50 ans le droit des femmes à avorter pendant les deux premiers trimestres de grossesse, soit jusqu’au moment où le fœtus peut vivre seul (entre 20 et 24 semaines).

Quelques semaines après cette annonce, la Cour suprême – qui compte donc six magistrats conservateurs sur neuf – a ensuite encore refusé un recours contre la loi texane interdisant l'IVG après six semaines, loi qu'elle avait précédemment refusé de bloquer.

Résultat : "La classe politique a pris ça comme un feu vert pour avancer (…) et décime depuis l’accès à l’avortement, Etat par Etat, région par région", estime Alexis McGill Johnson, la présidente de Planned Parenthood, une organisation qui gère de nombreuses cliniques pratiquant des IVG à travers les Etats-Unis.