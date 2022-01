Vague de froid inhabituelle à New Delhi : "Beaucoup de gens dans la rue meurent"

Une vague de froid inhabituelle s'abat ces derniers jours sur New Delhi, provoquant des décès chez les sans-abri de la métropole indienne de 20 millions d'habitants.

La capitale de l'Inde est habituée aux variations météorologiques extrêmes, avec des températures dépassant souvent les 35 ou 40 degrés, des pluies diluviennes ou des pics de pollution en automne. Malgré cela, le vent et la pluie glaciale de ce mois de janvier sont vécus par beaucoup comme une épreuve.

Mardi, New Delhi a enregistré son jour de janvier le plus froid depuis 2013 avec une température maximale de 12,1°C, soit dix degrés en dessous de la normale saisonnière. Les minimales ont parfois frisé zéro et sont restées sous 10°C pendant plusieurs jours.

176 personnes décédées

Depuis le début de l'année, 176 personnes sont mortes de froid dans la ville, selon Sunil Kumar Aledia, membre d'une des principales organisations d'aide aux sans-abri de la capitale. "A cause de ces températures extrêmes, beaucoup de gens dans la rue meurent", a-t-il déclaré à l'AFP.