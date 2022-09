Vague de démissions : "Le rapport de pouvoir entre employés et employeurs s'est complètement inversé"

"Je suis vraiment passée d'un opposé à l'autre. J'étais dans une banque, je ne voyais plus de sens à mon boulot. Et aujourd'hui, mon job, c'est de faire du bien aux gens". Une décision qui germait dans sa tête depuis quelques années. La période d'introspection liée à la crise sanitaire a été un déclic. "Avant, la vie était à 1000 à l'heure. Avec la crise covid, je me suis posée, j'ai pris le temps de réfléchir. J'ai pu profiter plus de ma famille et ça n'avait pas de prix. Je me suis dit qu'il fallait faire un choix, que je ne voulais plus de ma vie d'avant".

Le stress me bouffait. Il n'y avait plus de sens. A un moment, je me suis dit 'stop'.

C'est la perte de sens qui a été le moteur de sa décision. "On minimise l'impact du stress sur le bien-être et sur le physique. Le corps parle". Elle s'est aussi clairement posé la question de la valorisation de son boulot. "Je gagnais 1800 euros après douze ans d'ancienneté. C'est à peine 200 euros de plus que des connaissances à moi qui ne travaillent pas. Sans dénigrer quoi que ce soit, peut-on dire que c'est normal?"