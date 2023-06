Vague de chaleur : quels vêtements porter en cas de canicule ?

Moins connu pour ses propriétés respirantes, le coton est également une matière avec laquelle vous pouvez composer lors de ces périodes étouffantes. Misez sur ses variantes les plus légères, comme le voile ou la mousseline, qui vous permettront d'aborder cet épisode caniculaire sans craindre la moindre déconvenue.

Parmi les autres matières qui vous permettront de braver la chaleur avec style, le Tencel, obtenu via la cellulose de certains arbres comme l'eucalyptus ou le bambou, fera parfaitement l'affaire.

Et pour ce qui est des sous-vêtements, on peut miser sur la nouvelle collection de la marque Falke. Ils utilisent le système Daily Climate Control avec une régulation active de la température corporelle à base de coton et de viscose. Le but : éviter la transpiration excessive, peu agréable quand on passe la journée assis.