Vague de chaleur : Météo France classe 15 départements de l’ouest et du sud-ouest en "vigilance rouge" pour ce lundi

Cinquante et un départements sont par ailleurs en vigilance orange – soit 13 de plus que dans la matinée de dimanche – et le reste de la France – à l’exception de la Corse-du-Sud – est en jaune.

L’échelle des vigilances météo compte trois niveaux d’alerte : jaune (soyez attentifs), orange (soyez très vigilants) et rouge (vigilance absolue).