Suite aux changements climatiques, ces épisodes de forte chaleur sont de plus en plus fréquents, longs et réguliers. Et quand la chaleur s’abat dans les villes, l’ambiance peut vite y devenir étouffante. Il s’agit un phénomène dû à l’effet d’" îlot de chaleur urbain ". Effectivement, quand certaines conditions spécifiques sont réunies, la température de l’air pendant la nuit peut être jusqu’à 10°C plus élevée dans les villes que dans les zones rurales avoisinantes !

Cette différence s’explique facilement. Dans la campagne, la végétation va puiser l’eau du sol pour ensuite la relâcher dans l’atmosphère. Cette " évapotranspiration " va permettre de réduire les températures. Mais en ville, les bâtiments, routes en bitume et trottoirs vont stocker l’énergie solaire qui, pendant la nuit, va être relâchée dans l’air. À cela, on peut ajouter l’activité humaine, la présence insuffisante d’eau et de végétation, la propriété des matériaux de construction…