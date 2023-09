Vague de chaleur : les sauveteurs du littoral appellent les baigneurs à nager dans les zones surveillées

Les températures tropicales de cette semaine incitent de nombreux Belges à faire trempette en mer du Nord. Le secteur touristique de la Côte s’attend d’ailleurs à une forte affluence ce week-end et les sauveteurs appellent les baigneurs à nager dans les zones surveillées.

La Côte belge attire traditionnellement de nombreux touristes durant l’été. Cette année, la saison estivale s’est achevée le 31 août, mais le beau temps devrait attirer une foule de vacanciers ce week-end.

Selon les chiffres de l’agence provinciale pour le tourisme Westtoer, les hôtels affichent un taux d’occupation de 85% pour la nuit du vendredi au samedi, et même de 90% pour la nuit suivante. Cependant, comme la saison estivale est terminée, certains postes de secours ne sont plus ouverts. "Jusqu’au 17 septembre, seul un poste est ouvert dans chaque commune côtière, mais les 83 postes ne sont pas tous occupés comme pendant l’été", a précisé An Beun, responsable de l’intercommunale de sauvetage côtier de Flandre-occidentale (IKWV).

Cette dernière invite dès lors les vacanciers du week-end à nager dans les zones surveillées. "L’été dernier, des accidents se sont produits dans des zones non surveillées. Comme ces dernières sont désormais plus grandes, il convient d’être prudent. La tentation peut être forte avec le beau temps, mais faites attention".