Vague de chaleur : les pommes et les poires sont déjà là

Un impact sur la production

La chaleur, le soleil et les températures élevées auront permis aux fruits de mûrir beaucoup plus vite. De ce fait, les poires sont beaucoup plus petites qu’à l’accoutumée, mais aussi plus sucrées. Un bon goût qui sera malheureusement la seule bonne nouvelle de l’année pour les exploitants puisqu’une partie de la production garde des traces de ces étranges phénomènes climatiques. Comme nous l’explique Sébastien Dewael, producteur de fruits "Les vergers de Brunehaut", quasiment 50% des fruits sont brûlés sur le côté sud des arbres. Les dégâts sont conséquents et ces pommes, inutilisables même pour des jus de fruits, sont justes bonnes à jeter.