Vague de chaleur : le niveau de la Haute-Ourthe déjà trop bas, les kayaks désormais interdits

À la Roche-en-Ardenne, une section de l’Ourthe est désormais interdite à la navigation des kayaks. Pour cause, son niveau d’eau est déjà trop bas. D’autres pourraient suivre dans les prochains jours, car aucune goutte de pluie n’est attendue avant la semaine prochaine.

Pour les kayakistes du coin, il existe tout de même une solution de repli : le lac de Nisramont et son barrage. Il faut savoir qu’historiquement, c’est toujours l’Ourthe qui est la première concernée en matière d’interdiction de navigation des kayaks. Ce n’est pas encore le cas ni sur la Lesse ni sur la Semois.

Dans la situation actuelle, "le Viroin devrait être fermé demain (le 14 juin, ndlr). La Basse Semois et l’Ourthe devraient l’être en fin de semaine", avertit Emmanuel Gennart, responsable de l’activité au sein de la direction des Cours d’eau non navigables de la Région wallonne. "La Lesse verra probablement un de ses tronçons interdit la semaine prochaine et l’autre à la fin du mois. L’Amblève est protégée par le barrage d’Electrabel, mais il faudra voir l’usage qui en sera fait."

D’après le représentant de l’administration wallonne, certains cours d’eau comme Viroin auraient déjà été inaccessibles si les orages n’avaient pas frappé certaines régions.