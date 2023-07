Vague de chaleur : l’océan Atlantique Nord bat son record à 24,9 °C

La température de 24,9 °C est "plus d’un degré plus chaud" que la normale, une moyenne calculée sur 30 ans (entre 1982 et 2011), a-t-il souligné. Depuis mars, qui est le mois lors duquel l’Atlantique Nord commence à se réchauffer après l’hiver, la courbe des températures évolue bien au-dessus de celle des années précédentes, avec un écart s’étant encore creusé ces dernières semaines. L’Atlantique Nord est ainsi devenu un point d’observation emblématique de la surchauffe des océans de la planète sous l’effet du réchauffement climatique causé par les gaz à effet de serre.