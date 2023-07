Vague de chaleur : l’Italie place 20 villes en alerte rouge

"Cela devient de plus en plus insupportable. Faire une promenade l’après-midi, c’est devenu impossible ! Nous, on va à la mer le plus tôt possible le matin. Quand nous revenons, nous nous barricadons à la maison. On met l’air conditionné et on ressort le soir quand les températures sont redescendues ", explique Dina au micro de Quentin Warlop, journaliste de la RTBF.

Cette année, la vague de chaleur est tellement forte que le couple envisage de décaler ses séjours. "On préfère venir en avril ou en mai et même en hiver ! Les températures sont beaucoup plus agréables", conclut Patrick.