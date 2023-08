Vague de chaleur : l'Iran décrète deux jours fériés

La province du Sistan-Baloutchistan, dans le sud-est de l'Iran, fait partie des régions qui souffrent le plus de la chaleur, avec un millier de personnes admises à l'hôpital ces derniers jours en raison de problèmes liés à la hausse des températures et à des nuages de poussière, selon Irna. Cette région est en proie depuis longtemps à des coupures d'eau. Lundi, des manifestants ont protesté contre une baisse de débit dû à la présence d'un barrage situé en amont, en Afghanistan, a rapporté l'agence Tasnim. L'Iran, qui compte plus de 85 millions d'habitants, est l'un des pays les plus vulnérables au changement climatique. Comme d'autres pays de la région, il a subi depuis de nombreuses années des épisodes de sécheresse et des vagues de chaleur, qui devraient s'accentuer sous l'effet du réchauffement.