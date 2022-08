Vague de chaleur: gare aux incendies en bord de route

Avec la sécheresse et les températures élevées actuelles, les accotements peuvent plus facilement s'embraser, met en garde mercredi l'organisation de mobilité flamande VAB. Pour éviter les incendies, mieux vaut ne pas garer sa voiture sur ou contre un accotement non fauché.

Les experts techniques recommandent même de ne pas approcher trop fortement les roues arrière du véhicule du trottoir au moment de se garer, car la chaleur du pot d'échappement peut suffire pour embraser de la végétation sèche.

"Dans un véhicule diesel, le filtre à particules peut atteindre une température de plus de 500 degrés", indique le VAB dans un communiqué de presse.

L'organisation conseille d'effectuer des entretiens réguliers de sa voiture, car des pièces usées ou cassées peuvent causer des incendies.

Un feu peut aussi être provoqué par un moteur surchauffé. Lors d'une vague de chaleur, un système de refroidissement qui fonctionne mal peut être surchargé. "Par conséquent, ne réglez pas immédiatement la climatisation de votre véhicule sur la température la plus froide. Il est préférable de ventiler d'abord votre voiture chaude, afin que le premier air chaud puisse sortir. Ensuite, vous pouvez allumer la climatisation, mais veillez à ce que la différence entre la température intérieure et extérieure ne soit pas trop importante."

Le VAB rappelle aussi qu'il est interdit de fumer pendant le ravitaillement en carburant et conseille de ne pas se garer sur de l'herbe sèche et non coupée.