Vague de chaleur en France : les écoliers pourront rester chez eux dans douze départements du sud-ouest placés en "alerte rouge canicule"

La Première ministre française Élisabeth Borne a indiqué jeudi sur Twitter que "12 départements", principalement sur la façade atlantique du pays, venaient d’être "placés en alerte rouge canicule". Il s’agit du Tarn, Haute-Garonne, Gers, Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne, Landes, Gironde, Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne et Vendée, selon Matignon. Jusque-là, 23 départements étaient en vigilance orange.

Des records de température pour un mois de juin devraient être battus au cours des prochains jours. Appelant à la vigilance, la cheffe du gouvernement a rappelé les conseils en cas de canicule : "hydratez-vous, restez au frais, donnez et prenez des nouvelles de vos proches".

Les écoliers et collégiens pourront rester chez eux vendredi dans ces départements placés en vigilance rouge canicule, a annoncé le ministère de l'Education jeudi, qui précise cependant que l'accueil des élèves sera assuré.

"Dans ces départements, du fait des températures très élevées, les parents qui le souhaitent et qui sont en mesure de le faire pourront garder leurs enfants à domicile et ne pas les envoyer à l'école ou au collège demain vendredi", a affirmé le ministère dans un communiqué. "Les écoles et établissements maintiennent l'accueil des élèves", sous réserve "d'éventuelles décisions de fermeture prises par les autorités préfectorales", a complété la rue de Grenelle.