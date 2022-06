Vague de chaleur en France : habiter dans une fournaise, ou la précarité énergétique d'été

"Vous pensez à boire souvent? N'hésitez pas à prendre des douches", lui conseille le jeune homme. Sous des toits en zinc, un ventilateur sur la table basse et deux fenêtres, dont une seule peut s'entrouvrir, ne suffisent pas à atténuer la chaleur.

"La nuit, à une ou deux heures, je dors pas. Cette nuit, à deux heures du matin, je regardais la télé", raconte Christian à l'AFP. Vendredi, les températures ont dépassé les 34 degrés à Paris.

Comme lui, de nombreux ménages ont trop chaud dans leur logement et n'ont pas les moyens d'y remédier. Le problème, qui va s'aggraver avec le réchauffement climatique et les canicules de plus en plus fréquentes et longues, est bien connu des organisations d'aide aux mal-logés.

Inégalités face à la chaleur

"J'ai déjà été interpellé par des locataires qui me disent 'quand est-ce que notre bailleur va nous installer des volets ?'", raconte à l'AFP Alain Gaulon, secrétaire national de la Confédération nationale du logement (CNL) qui défend des habitants de logements sociaux.