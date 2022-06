Vague de chaleur en France : douze départements du sud-ouest placés en "alerte rouge canicule"

Appelant à la vigilance, la cheffe du gouvernement a rappelé les conseils en cas de canicule : "hydratez-vous, restez au frais, donnez et prenez des nouvelles de vos proches". Le pic caniculaire est attendu "vendredi, et surtout samedi avec une situation qui dépasserait souvent l’intensité de (la canicule de juin/juillet) 2019, avec des températures inédites pour un mois de juin", avait indiqué plus tôt Olivier Proust, prévisionniste chez Météo-France. Des records absolus pourraient même être battus.

La vigilance rouge canicule, le niveau le plus élevé du "plan national canicule", correspond à la fois à un événement météorologique exceptionnel et à une alerte sanitaire justifiant une "mobilisation maximale". Les préfets des départements placés en vigilance rouge peuvent interdire ou limiter l’ampleur de certains événements comme des manifestations sportives ou des festivals. Des consignes peuvent également être diffusées aux crèches, aux centres de loisirs et aux organismes accueillant des séjours de vacances pour annuler les sorties, les activités sportives et les événements festifs. Certains établissements peuvent même être amenés à fermer si la température dans leurs locaux est trop élevée.