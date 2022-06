Vague de chaleur en Europe : les températures vont grimper de jour en jour, comment l’expliquer ?

Cela n’aura échappé à personne : le temps est chaud ces derniers jours et le sera encore les jours prochains ! Un puissant anticyclone positionné sur l’Europe de l’Ouest va nous protéger par un temps de plus en plus lumineux et chaud.

L’explication est simple : une remontée d’air chaud, en provenance du Maghreb causée par une goutte froide (si vous ne connaissez pas ce phénomène, on le décrypte avec vous dans cet article) installée au large du Portugal qui va jouer le rôle de pompe à chaleur. Elle fait remonter de l’air très tropical du Sahara vers la Péninsule Ibérique. C’était déjà le cas ce week-end, où il a fait 43°C dimanche après-midi à Séville. La France, est également concernée, dès mercredi, on attend des pointes au-delà 40° dans le sud-ouest.