Vague de chaleur en Belgique : jusqu’à 32 °C pour ce week-end et la semaine prochaine

On parle de vague de chaleur lorsqu’une température de 25 °C ou plus persiste pendant au moins 5 jours de suite, dont au moins 3 jours avec 30 °C ou plus.

La réponse est donc oui. Au vu des prévisions météo, on partirait sur plus de 6 jours où les températures seront supérieures à 25 °C et au moins 3 jours de plus de 30 °C.