Vague de chaleur dès ce week-end ? Pas pour tout de suite

Alors que la péninsule ibérique se prépare à transpirer, nous allons connaître un week-end agréable avec des valeurs saisonnières.

On sera donc à l’abri de la vague de chaleur, très précoce, qui touchera dès ce samedi l’Espagne et le Portugal. Dans ces deux pays, on attend des pointes autour de 40 degrés ce week-end et au-delà. Car cette situation va perdurer. Chez nous, on restera sur des températures de saison avant une hausse du mercure tout au long de la semaine.

Samedi : variable

Ce soir et la nuit prochaine, une faible zone de pluie va rentrer dans le pays par l'ouest. Les nuages seront nombreux. Sous cette grisaille, les minima resteront doux : 11 à 15°C. Ce front, nous allons le retrouver, ce samedi matin. Il nous donnera quelques pluies à son passage au sud du Sillon Sambre-et-Meuse. Dès le matin, le temps redeviendra sec par la Flandre. L’après-midi, la pluie nous aura quitté et les éclaircies seront de retour. Les sensations seront finalement agréables puisque les maximas se maintiendront entre 20 à 22°C.

Dimanche : belles éclaircies

Dimanche, nous allons profiter d’un temps sec avec un soleil généreux. On attend 19 à 23°C comme valeurs maximales. Pour le reste de la semaine, on se dirige vers un temps estival et un mercure en hausse. Certains modèles météo prévoient un coup de chaud en fin de semaine prochaine, mais cela reste encore à confirmer.

​​​​​​​