Vague de chaleur dans les maisons de repos : de l’eau, de l’ombre et de l’attention aux personnes âgées

Comment supporter la vague de chaleur actuelle ? La question est encore plus cruciale pour les personnes âgées, plus fragiles face au risque de déshydratation. Dans la résidence Jules Bosse, gérée par le CPAS à Jumet, le plan canicule n’est pas encore enclenché, mais le personnel veille déjà à ce que les 106 résidents traversent au mieux cette période.

"On donne de l’eau à chacun matin et après-midi. À 10 heures et à 14 heures, on passe avec de l’eau plate ou pétillante, qu’on peut agrémenter de grenadine, menthe ou citron, pour inciter les résidents à boire", explique Chelsea Glineur, aide logistique. Le midi, Annie se motive avec "une petite bière, sans alcool". Et quand elle est dans sa chambre, Liliane ferme rideaux et fenêtres, et met le ventilateur "à fond".

Des activités adaptées sont aussi proposées aux aînés : cette après-midi, une séance de cinéma aura lieu au réfectoire bien climatisé.