Vague de chaleur : conditions de travail difficiles dans les friteries et centrales de repassage

Avec la barre des 30 degrés dépassée, il n'est pas toujours simple de travailler. Dans les centrales de repassage ou dans les friteries, les jours à venir s'annoncent compliqués.

Cela inquiète beaucoup les aides ménagères qui ont du mal à se rafraîchir à côté des centrales à vapeur et avec le soleil qui tape sur le bâtiment, malgré la présence d'un air conditionné. Les conditions de travail sont difficiles et pour y remédier, les travailleuses font davantage de pauses et s'hydratent régulièrement. Pour éviter les heures les plus chaudes, elles ont également pu réaménager leurs horaires de travail.