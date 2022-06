Vague de chaleur : comment affronter la canicule ?

À moins de vivre dans une grotte, vous n’y avez pas échapperez pas ! Le mercure va grimper au point d'atteindre des températures supérieures à 30 degrés à partir du mercredi 15 juin et ce, jusqu'au week-end. Comment affronter cette vague de chaleur ? Les conseils du Dr Charlotte, médecin référent dans l'émission "La Grande Forme".

Une vague de chaleur s'abat sur l'Europe et notre pays ne va pas être épargné. Mais comment faire face à ces températures caniculaires ? Le point avec le Dr Charlotte, médecin généraliste.

Canicule

Par définition, on parle de canicule quand la température est élevée jour et nuit pendant 3 jours consécutifs. Mais cette définition varie en fonction des régions.

En Belgique, lorsque la température est au-dessus de 25 degrés pendant 5 jours dont 3 au dessus de 30 degrés, on parle de canicule.

Il est parfois difficile de supporter ces chaleurs. Pourtant, force est de constater qu'il va falloir s'y habituer car les étés caniculaires se font de plus en plus fréquents ces dernières années années... En cause : le réchauffement climatique.