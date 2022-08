Vague de chaleur: code orange sur toute la Belgique sauf la Côte, un sol sec visible depuis l'espace

L’avertissement de chaleur orange est établi notamment lorsque le thermomètre indique durant trois jours consécutifs une température maximale de 32 °C ou plus. Il est alors conseillé à toutes et tous de boire régulièrement, de se vêtir légèrement, de fractionner ses portions alimentaires, de privilégier des endroits frais et de fermer portes et fenêtres pour éviter la chaleur extérieure.

"Prenez soin des animaux en leur donnant à boire et en évitant de les laisser au soleil", poursuit l’IRM.

Gare aux départs de feu

La chaleur et la sécheresse favorisent en outre les départs de feu dans la nature. Il est donc conseillé de se montrer particulièrement prudent.

Dès lundi, il sera d’ailleurs interdit de fumer et de faire du feu dans toutes les forêts et réserves naturelles flamandes, ont décidé les autorités du nord du pays.

En Wallonie, le Département de la Nature et des Forêts (DNF) poursuit ses actions de sensibilisation, de prévention et de surveillance et certaines provinces, comme Liège, ont pris un arrêté d’interdiction des feux en plein air afin de limiter les risques.

Le code orange pourra être revu en fonction de l’évolution de la situation, conclut l’IRM.

En Belgique et en Europe, le mois de juillet et ses fortes chaleurs ont été propices aux départs de feu, provoquant parfois des incendies de grande ampleur. La multiplication des vagues de chaleur est une conséquence directe de la crise climatique selon les scientifiques, les émissions de gaz à effet de serre augmentant à la fois leur intensité, leur durée et leur fréquence.