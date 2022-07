Vague de chaleur : code orange dans les réserves naturelles en Flandre en raison du risque d'incendie

La Flandre applique depuis lundi le code orange dans toutes ses réserves naturelles en raison de la chaleur et de la sécheresse persistante, selon les informations disponibles sur le site de l'Agence flamande pour la nature et les forêts.

"Il fait très sec et le risque d'incendie est très élevé, par conséquent il est interdit de fumer et de faire du feu dans les réserves naturelles et les zones forestières", avertit Natuur en Bos qui recommande également de ne pas laisser les enfants sans surveillance.

Le code orange signifie également que si un incendie se déclare, les pompiers intensifieront leurs efforts d'intervention en mobilisant plus de main d'œuvre et en déployant davantage d'équipements, précise l'agence.

L'avertissement s'applique à toutes les forêts et zones naturelles gérées par Natuur en Bos. Le risque d'incendie est bien sûr réel dans les autres zones naturelles, la prudence y est donc de mise, précise l'agence.