Vague de chaleur aux États-Unis : en Arizona, tomber sur le sol peut causer de graves brûlures

Parmi les personnes les plus vulnérables se trouvent aussi les sans-abri, qui doivent lutter quotidiennement pour ne pas mourir de déshydratation. Pour les SDF "enfermés dehors", le risque d’un coup de chaleur est omniprésent. "Les personnes allongées sur le trottoir, même sur une couverture, peuvent se brûler les bras, les jambes", raconte à l’AFP la directrice du Human Services Campus, un immense site qui regroupe des centres d’hébergement et des services médico-sociaux animés par 16 associations. "Les gens sont souvent sans chaussettes ni chaussures et peuvent se brûler les pieds."

La capitale de l’Arizona est l’une des villes américaines les plus durement touchées par le sans-abrisme. Dans cet État, le manque cruel de logements sociaux propulse les plus démunis au rang de premières victimes du réchauffement climatique, qui aggrave la fréquence des événements météorologiques extrêmes.

En 2022, le comté de Maricopa, qui englobe Phoenix et sa banlieue, avait déjà enregistré une hausse de 25% des morts liées à la chaleur, avec 425 décès. Une tragédie largement nourrie par l’explosion du nombre de sans-abri (+23,4%) en Arizona depuis la pandémie de 2020.