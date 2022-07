Vague de chaleur annoncée: attention, au volant, le risque d'accident monte avec le mercure

Le nombre d’accidents graves augmente plus fortement, notamment à cause de la présence plus importante de deux-roues sur les routes lorsque la météo est plus clémente.

Les apéros et barbecues sont plus nombreux, ainsi que les verres en terrasse ! Par beau temps, on a tendance à passer plus de temps sur la route qu’en moyenne. Si c'est avec un verre dans le nez, on multiplie les risques. Et plus il fait chaud, plus on transpire et plus vite on devient ivre: pour compenser les pertes d’eau, le corps absorbe plus d’alcool que d’habitude.