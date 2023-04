Vague d’arrestations d’opposants politiques en Tunisie : "Le pouvoir veut les faire taire"

Nous sommes dans un blocage le plus total

Dalila Ben Mbarek Msaddek

On vient de l’apprendre, le juge d’instruction chargé du dossier financier vient de quitter la Tunisie pour le Qatar. Les avocats se sentent complètement abandonnés. "On ne sait pas quand il sera remplacé !", déplore Dalila Ben Mbarek Msaddek. "Nous sommes dans un blocage le plus total. Les dossiers sont pliés, rangés dans les tiroirs et ils attendent que les 14 mois s’écoulent".

Légalement, ces opposants peuvent être détenus 14 mois, sans être jugés. "Mais les autorités peuvent les laisser plus longtemps, cela arrive", s’inquiète l’avocate. Selon la loi antiterroriste de 2015 et le Code pénal, les condamnations peuvent aller jusqu’à la peine capitale.

Wahida Boutar vit seule avec l’un ses fils, encore adolescent, dans l’attente et la dépendance financière. Le compte bancaire de son mari a été gelé, ainsi que son salaire. "C’est très difficile, on vit au jour le jour, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui va arriver au pays, parce que la situation est réellement critique. N’importe qui peut être à la place de mon mari…".

Le président les considère comme un danger

L’arrestation de Nourredine Boutar semble directement liée au ton cinglant de la radio qu’il dirige et notamment de son émission quotidienne phare, le "Midi Show", très critique à l’égard de Kaïs Saied.

Les autres personnalités arrêtées sont des opposants qui ne cachent pas leur volonté de voir tomber le régime de Kaïs Saïed. "Ce sont des hommes et des femmes qui font de la politique depuis des années, depuis le 25 juillet, ce sont des opposants connus de tous les Tunisiens", explique Islem Hamza, l’avocate de Chaïma Issa. "Le pouvoir veut les faire taire".

Avant même qu’elles ne soient formellement inculpées, le président les a accusées de "terroristes" et de "traîtres", des propos qui portent atteinte à la présomption d’innocence. Kaïs Saied a également averti que "quiconque osait les disculper, était leur complice".

Pour Mahdi Jelassi, président du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) ces opposants représentent un danger pour le pouvoir, "je pense que le président les considère comme un danger, parce qu’ils se mobilisent à l’intérieur comme à l’extérieur. Ils font du plaidoyer et du lobbying contre le régime, pour l’État de droit, pour le respect des libertés. Pour lui c’est une menace".

Malgré nos relances, le parquet refuse de s’exprimer sur ces arrestations.