Vaccins contre le coronavirus : le gaspillage ne va pas s’arrêter

Par ailleurs, les vaccins ont une durée de vie limitée, comprise entre 6 et 12 mois maximum. Pour limiter les pertes, la Belgique a déjà donné 13 millions de doses et espère en donner plus. Pour cela, il faut simplifier les démarches administratives et exhorter les fabricants à travailler sur l’allongement des dates de validité. Pour l’instant, la Belgique a négocié l’absence de livraison de nouveaux vaccins jusqu’à la fin du mois d’août.

Mais pour être prêts face à la recrudescence du virus et pouvoir lancer une nouvelle campagne de vaccination à l’automne, les livraisons reprendront en septembre. Pour Sabine Stordeur, "Si on relance une campagne de vaccination avec le deuxième booster à l’automne, on aura besoin de vaccins frais et adaptés. Il faut savoir que Pfizer et Moderna travaillent à nous fournir des vaccins adaptés au variant Omicron. "