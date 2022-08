Vaccins : AstriVax, une spin-off de la KU Leuven, lève 30 millions d’euros

AstriVax, une spin-off de la KU Leuven spécialisée dans la production de vaccins, a levé 30 millions d’euros afin de construire une plateforme de vaccins, a-t-on appris jeudi.

"L’entreprise s’appuiera sur la technologie conçue à l’Institut Rega de la KU Leuven pour mettre au point de nouveaux vaccins faciles à produire, dont les exigences en matière de chaîne du froid sont réduites et qui offrent une protection large et durable contre divers virus et autres agents pathogènes", annonce la spin-off dans un communiqué.

Les investisseurs ayant participé au tour de table sont V-Bio Ventures et Fund +, Flanders Future TechFund, Thuja Capital, Ackermans & van Haaren, Mérieux Equity Partners (par le biais d’OMX Europe Venture Fund), BNP Paribas Fortis Private Equity et le KU Leuven Gemma Frisius Fund.