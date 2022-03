Vaccinopolis : un centre pour lutter contre les pandémies ouvre ses portes à Anvers

Il n’aura fallu que quatorze mois pour qu’il voit le jour. Un effet du coronavirus puisque c’est la pandémie qui a poussé à accélérer la construction de Vaccinopolis. Ce centre piloté est par l’Université d’Anvers et à comme partenaires l’ULB ainsi que d’autres universités et des hôpitaux. Il se veut innovant et permettra de tester des vaccins sur les patients en effectuant des études de provocation.

Cela consiste à injecter un vaccin (ou un placebo en fonction du groupe) à un patient en bonne santé et, ensuite, à lui inoculer le virus que l’on souhaite combattre pour tester l’efficacité du vaccin.

Une capacité qui le rend unique en Europe

Ce centre peut accueillir jusqu’à 30 personnes, qui acceptent de tester de nouveaux vaccins, en quarantaine. Et les volontaires qui viendront ici "vont rester de deux à trois semaines selon l’étude" précise Sofie Clais, la manager contrôle qualité. En fonction du type d’étude menée, "les volontaires resteront soit enfermés dans leur chambre si le pathogène testé est dangereux soit ils auront accès aux espaces communs."