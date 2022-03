Vaccination obligatoire : le projet de loi actuel viole les droits humains des soignants non vaccinés (IFDH)

"Les droits humains ne s'opposent pas nécessairement à une obligation vaccinale pour les professionnels de la santé, à condition qu'elle soit raisonnablement nécessaire à la protection de la santé des personnes vulnérables", avance l'Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains (IFDH) dans un avis rendu lundi. Il estime cependant que "cette décision ne peut [...] être prise qu'après un examen minutieux des intérêts en présence, en tenant compte des preuves scientifiques actuelles et fiables" et que ces deux critères ne sont pour l'instant pas respectés.