Vaccination obligatoire : des experts entendus en commission Santé ce mercredi à la Chambre

Psychologues, médecins, juristes… une série d’experts dans différents domaines seront entendus en commission Santé à la Chambre. Objectif : aider les députés fédéraux à trancher le débat de la vaccination obligatoire contre le Covid-19.

Les échanges, diffusés en direct sur le site internet de la Chambre, commencent ce matin avec Luc Herry, le président de l’association belge des syndicats médicaux (Absym). Il sera suivi de Geert Vanden Bossche dont le nom a été ajouté à la liste des invités par le Vlaams Belang.

"La plupart des médecins sont favorables à une obligation vaccinale, affirme Luc Herry qui cite des enquêtes réalisées auprès de ses affiliés. La vaccination c’est une assurance santé pour soi-même et pour la collectivité. Si tout le monde était vacciné aujourd’hui, on pourrait vivre beaucoup plus tranquillement. On pourrait vivre avec cette vague tranquillement, ne plus faire de tests PCR et laisser nos enfants aller à l’école, sauf s’ils sont réellement malades."

Autre argument en faveur de la vaccination obligatoire cité par le président de l’Absym : elle entraînerait "beaucoup moins de charge pour le secteur médical de première ligne […] pour les hôpitaux et les laboratoires". Luc Herry ajoute que "la vaccination obligatoire nous permettrait de réaliser de belles économies au niveau des soins de santé". Il cite le chiffre de 5 millions d’euros par jour dépensés en tests PCR.

Par ailleurs, cette obligation "permettrait aussi de soigner avec beaucoup plus d’accessibilité les soins courants. Pour le moment beaucoup de soins courants sont reportés à cause des hospitalisations des cas Covid. Les lits de soins intensifs sont en partie occupés par ces cas Covid. On doit reporter des interventions chez des patients qui se mettent en danger à cause de ce report".

Luc Herry résume son intervention en ces termes : "Cette vaccination non obligatoire augmente les coûts de soins de santé, les arrêts de travail, [et elle augmente] notre déficit budgétaire qui n'est déjà pas triste. Ça posera beaucoup de problèmes pour les générations futures. Ça diminue l'éducation scolaire par ces absences et ces fermetures, ça diminue la qualité des soins."

