Vaccination : le succès des rendez-vous dans certaines pharmacies en Wallonie

Depuis le 3 mai, l’arrière-boutique de la pharmacie de Jemappes s’est transformée en poste de vaccination. Cette officine fait partie des 26 sélectionnées dans le cadre d’une expérience pilote en Wallonie.

Et ça marche, explique Arnaud Mahieu, qui en est le pharmacien titulaire : "On a vacciné 180 personnes. Je ne m’attendais pas à un tel succès. Il s’agit surtout de personnes qui doivent se mettre en ordre de vaccin, éventuellement pour aller en voyage à l’étranger. On a aussi des personnes immunodéprimées qui viennent pour leur quatrième dose et même quelques primo vaccinés."

854 personnes vaccinées en pharmacie

En cas de quatrième dose obligatoire pour tout le monde à l'avenir, les pharmaciens espèrent jouer un rôle, aux côtés des médecins et des centres de vaccination. "Plus il y a de canaux, plus la campagne sera efficace".

L’expérience pilote menée en Wallonie dure jusqu’au 30 juin. Après, il faudra en tirer un bilan et voir si ça vaut la peine d’étendre cette possibilité à d’autres pharmacies. En un mois, 854 personnes se sont fait vacciner en pharmacie, selon l’Agence pour une vie de qualité, ce qui laisse à penser que le succès de la formule n’est pas le même partout.