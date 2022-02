Vaccination dans le monde : lever les brevets, la solution ?

Accélérer la vaccination sur le continent africain devient urgent selon de nombreux experts. Mais deux problèmes persistent : les brevets et le coût des vaccins. Or, pour suspendre les brevets, il faut un accord à l’unanimité des 164 pays autour de la table. Et malgré les cris d’alarme de nombreuses associations, pas de fumée blanche à l’horizon…

Pourtant, "le plus simple, c’est de pouvoir produire localement les vaccins", explique Michel Genet, directeur de Médecins du Monde Belgique. "Cela se fait pour d’autres types de médicaments, mais pour cela il faut effectivement la levée des brevets, même temporaire."

Lever le brevet ? Pas si simple…

A noter que pour certains experts du droit, lever un brevet ne peut pas tout résoudre. "Pour faire un vaccin, vous avez besoin de la technologie couverte par le brevet. Il faut un savoir-faire spécifique qui n’est pas dans le brevet. Il faut des données d’essais cliniques qui ne sont pas dans le brevet", souligne l’avocate Mireille Buydens. Sans compter l’autorisation de mise sur le marché ainsi que l’accès aux matières premières. "On est donc loin du compte."