Vaccination covid, c'est reparti !

Pour cette campagne automnale, ce sont de nouveaux vaccins, adaptés au variant Omicron, qui sont injectés.

Il s'agit de vaccins dits "bivalents". "C’est un peu comme les vaccins contre la grippe, qui sont, ce qu’on appelle "multivalents", à savoir qu’il y a plusieurs souches qui vont entraîner une réponse immunitaire différente selon chacune des souches. Ici, comme il s’agit de vaccins à ARN messager, on a deux ARN différents, qui vont coder pour des protéines qu’on va retrouver dans deux variants différents du virus : le virus initial et le virus Omicron." comme l'explique Jean-Michel Dogné, directeur du département de pharmacie à l’UNamur et expert auprès de l’Agence européenne des médicaments,