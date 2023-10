Vaccination contre le covid : cinq centres ouvrent leurs portes au public en Wallonie

Les centres de vaccination contre le Covid ont ouvert leurs portes ce lundi en Wallonie. Ils sont au nombre de cinq, tandis que quatre antennes complètent le dispositif. Les villes de Charleroi, Tournai, Liège, Verviers et Braine-l’Alleud en accueillent un. Mais il est aussi possible de se faire vacciner dans les antennes d’Écaussinnes, Mouscron et Liège ainsi que dans un bus provincial itinérant. Cette fois, le vaccin n’est pas obligatoire mais tout le monde peut se le faire administrer. Pour rappel, aucune invitation n’est envoyée aux citoyens pour cette campagne d’immunisation, mais le Conseil supérieur de la Santé recommande aux personnes de plus de 65 ans, en surpoids, immunodéprimées ou présentant des comorbidités, aux pensionnaires de maisons de soins de santé ou de repos, au personnel de santé, aux femmes enceintes, ainsi qu’aux gens habitant sous le même toit que des immunodéprimés sévères d’y prendre part. "Une attention particulière doit aussi être accordée aux personnes entre 50 et 65 ans ayant une consommation excessive d’alcool, inactives ou ayant des antécédents de tabagisme", précise l’AViQ.