Vaccin contre le zona : efficace, mais trop cher pour le Centre fédéral d’Expertise des Soins de Santé

Le hic : le vaccin contre le zona Shingrix coûte 170 euros par dose et il faut deux doses. La vaccination complète revient donc à pas moins de 340 euros. Pour le Centre fédéral d’Expertise des Soins de Santé, le prix n’en vaut pas la chandelle. Même si les chercheurs ont établi qu’il s’agit d’un vaccin sûr et efficace, protecteur durant 8 ans, ce coût doit être mis en rapport avec les bénéfices en termes de santé publique.

Les chercheurs du KCE ont donc calculé que pour 10.000 personnes de 60 ans et plus vaccinées aujourd’hui, on éviterait au cours des années suivantes seulement 77 cas de zona, et 10 à 12 cas de névralgies post-zona par an. Un gain relativement modeste, surtout par rapport au coût d’une stratégie de vaccination telle que proposée par le Conseil supérieur de la Santé (602 millions d’euros la première année, 23 millions par an ensuite). Verdict du KCE donc, sur cette base : trop cher par rapport aux bénéfices.