Vaccin contre le Papillomavirus : le point sur ses effets secondaires et ses bénéfices après l’épidémie de malaises dans une école

En Flandres, 80% des jeunes sont vaccinés, mais en Fédération Wallonie-Bruxelles, moins de 50% le sont. "Si on se vaccine, ce n’est pas seulement pour se protéger soi-même mais aussi pour protéger les autres": rappelle le gynécologue. "On n’est plus infecté par le papillomavirus et on ne le transmet donc pas. Si 80% des jeunes filles sont vaccinées, la vaccination des garçons n’est presque plus nécessaire, on a ce qu’on appelle une protection de groupe. Pour les jeunes francophones, ce n’est pas le cas. Voilà pourquoi, la vaccination des garçons y est recommandée."

Chaque année, en Belgique, on déplore 600 cancers du col de l’utérus et 650 cancers entre autres génitaux.