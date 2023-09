"Vacancy" : à la rencontre des laissés-pour-compte du rêve américain

Autrefois lieux de passage touristique, le motel aux Etats-Unis est devenu un espace de transit qui abrite toute une population à la dérive. Il est devenu un endroit palliatif pour les gens qui n’ont plus de logement. Un endroit refuge pour des gens qui de crise en crise – économiques et personnelles -, se sont vus dépossédés de tout. Dans l’incapacité de s'acquitter d'un loyer, ils se retrouvent à vivre dans des motels où l’on peut payer au jour le jour. Il y a ceux qui ont tout quitté. Il y a ceux qui ont tout perdu. Il y a ceux qui rêvent encore. Tous s’y arrêtent, au départ juste le temps d’une nuit. Mais rapidement, ce qui semblait provisoire devient permanent, et le refuge se transforme en piège. " Au départ j’étais ici pour un mois" nous dit Beverly, "et maintenant des années plus tard, j’y suis encore ".

A travers la rencontre avec trois personnages déchus, ce dresse le portrait d’une Amérique désenchantée où " quand on vacille, on sombre ". Un film à la fois magnifique et bouleversant, plus que jamais d’actualité !

Vacancy, un documentaire à ne pas manquer, ce samedi 23 septembre à 22h40 dans Fenêtre sur doc sur La Trois et en replay sur Auvio.

Production : Eklektik Productions / la RTBF