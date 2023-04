Vacances scolaires alternées : intéressant pour les centres touristiques ?

Les élèves flamands et germanophones de maternelles et primaires sont en vacances de Pâques, les francophones pas encore. C’est le résultat de la réforme des rythmes scolaires entrée en vigueur en septembre dernier. Au nord et à l’est du pays, les vacances de Pâques ont débuté lundi et se tiendront jusqu’au 16 avril. Les francophones eux, devront attendre : les vacances débuteront le 1er mai. Un changement critiqué par les parents et qui suscite aussi l’inquiétude du secteur touristique.