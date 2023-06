Vacances sans voitures : ces îles qui ont développé d'autres formes de transports

Quand on veut découvrir un autre visage sicilien, on pense, à raison, à visiter les îles éoliennes. Quand on a déjà approché Stromboli ou que l'on a arpenté le vieux Lipari, on se reconnecte à la nature tyrrhénienne à Alicudi. La destination n'est pas encore connue mais ne va certainement pas tarder à l'être. On en parle de plus en plus.

Le magazine Vogue lui a consacré un sujet en début d'année sous le prisme des bonnes adresses où séjourner. Le Nouvel Observateur lui a emboîté le pas au mois de mai. La destination est en effet parfaitement raccord avec l'air du temps qui nous engage à davantage de responsabilités au moment de nos déplacements. Et cela tombe bien, à Alicudi, on circule à dos d'âne. Ce n'est pas qu'on a interdit les voitures ici mais plutôt qu'il n'y a pas de routes. Gare aux mollets peu entraînés : il y a des marches, beaucoup de marches !