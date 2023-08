Vacances : quels objets pouvez-vous ramener de voyage et en quelle quantité ?

Il existe des produits qu’il est interdit de rapporter dans l’Union européenne informe le SPF Finances, soit : les peaux de félin, l’ivoire, les crânes de crocodile, de tigre et d’ours, les sculptures en os de baleine, et les guitares et accessoires de luxe en palissandre de Rio.

Il existe également des produits qui nécessitent de posséder une licence d’import et d’export, soit : des objets en peau de reptile, des coraux et bijoux en corail, certains coquillages, des porte-clés renfermant des hippocampes, et les animaux empaillés.

En cas de non-respect de ces règles, les objets seront saisis et vous serez tenu de payer une amende.