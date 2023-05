Vacances pluvieuses avec enfants ? Découvrez notre sélection de 5 films à regarder bien au sec

Il fut un temps où Agatha Armstrong et Madame Mac, sa fidèle amie, étaient des aventurières intrépides. Cependant, à la naissance de son fils Anthony, Agatha est devenue une mère craintive et surprotectrice. Lorsqu’Anthony et ses trois amis découvrent une lettre laissant entendre que l’or découvert par Tom Sawyer et Huck Finn dans l’œuvre de Mark Twain pourrait avoir réellement existé, ils partent à l’aventure pour le retrouver.