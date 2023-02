Vacances : mieux vaut anticiper ses réservations dans certaines régions

La Crète sera la région européenne la plus convoitée en 2023. Cette désignation est renforcée par l'offre crétoise en matière de séjours nature et bien-être. L'île méditerranéenne est en effet très prisée des randonneurs, qui s'élancent dans un parcours de cinq à sept heures dans les gorges de Samaria, les plus longues d'Europe. A l'échelle internationale, la Crète est deuxième derrière Bali d'après l'entreprise de datas qui a analysé plus de 700 destinations dans le monde.

L'Algarve est une option intéressantes en raison de prix hôteliers accessibles : 86,39 euros la nuit au premier trimestre 2023.

La France complète le top cinq avec la Corse (5e) mais surtout la Bretagne (4e), en phase avec la montée en puissance de la destination auprès des Français. L'été dernier, le pays des menhirs avait enregistré la plus forte évolution de la fréquentation parmi toutes les régions hexagonales. Le Bretagne avait alors comptabilisé près de 22 millions de nuitées (+7,2% par rapport à 2019) entre avril et septembre selon l'Insee. Avec l'été caniculaire, la Bretagne avait offert à ses vacanciers une météo idéale sans chaleur accablante et une température idéale dans l'eau.

En matière de régions européennes qui proposent une autre lecture des vacances, entre campagne et températures douces, le Pays de Galles s'octroie une sixième place surprenante dans cette analyse.