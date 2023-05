Vacances : les Belges évitent-ils certaines destinations par conscience morale ?

Prenons l’exemple de la Tunisie, marqué par virage autoritaire depuis l’arrivée du président conservateur Kaïs Saïed. "Les réservations y sont nombreuses, surtout du côté des francophones. C’est un pays où il y a des belles plages, des restaurants, de nombreuses zones touristiques et de beaux hôtels", rapporte le porte-parole de l’ABTO.

Pour Jean-Michel Decroly, il n’est pas "très sain" de s’y rendre d’un point de vue politique. "En tout cas, ça pose question. On pourrait dire la même chose de la Chine ou encore le Brésil sous Bolsonaro", estime-t-il. Même si dans le cas de ce pays d’Amérique du Sud, les flux touristiques belges sont très modestes.

Le docteur en sciences géographiques relève par ailleurs un paradoxe : alors qu’on peut facilement, hors crise sanitaire, aller à peu près n’importe où et qu’on y est incité à travers les tour-opérateurs, les réseaux sociaux mais aussi notre entourage, on n’est pas nécessairement au fait de ce qu’il s’y passe. "Et finalement, ce qui compte peut-être plus, c’est la notoriété et l’imaginaire qui sont associés au lieu que les conditions sociales, économiques et politiques dans lesquelles la destination se trouve. Ça nous renvoie à l’histoire de Tintin et les Picaros", expose-t-il.