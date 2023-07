Vacances foutues à cause de Ryanair : à quel dédommagement pouvez-vous prétendre ?

À la descente de l’avion, c’est un logement qui attend les vacanciers. Parfois une voiture. Et pourquoi pas un restaurant renommé, réservé de longue date. Avec des locations ou des acomptes versés. Tout cela est-il perdu à cause d’une grève ? Jean-Philippe Ducart, porte-parole de Test-Achat, rappelle qu’une demande d’indemnisation peut être introduite auprès de la compagnie aérienne : "Dans un certain nombre de cas, quand on n’a absolument pas l’opportunité de se rendre sur place, parce que les alternatives proposées ne convenaient pas, on peut introduire un dossier auprès de la compagnie aérienne pour un remboursement des frais annexes, liés à des prestations sur place. Réservation de logements, de voiture, de restaurants, d’activités… Avec le seul bémol que c’est soumis à l’interprétation de la compagnie aérienne qui n’accepte pas toujours ce remboursement. On a eu le cas en 2018 et 2021, lors de grèves précédentes. Ryanair examinait au cas par cas les demandes de compensations pour les prestations annulées sur place". Jean-Philippe Ducart le regrette, mais c’est la compagnie qui aura le dernier mot en estimant, ou pas, que l’annulation d’une prestation sur place est en lien direct avec l’annulation d’un vol. À moins, dit-il encore, d’aller devant les tribunaux, ce qui n’en vaut peut-être pas la chandelle. Ce qui ne coûte rien, en tout cas, c’est d’introduire une demande d’indemnisation pour tous les frais engagés pour des vacances que vous n’aurez pas.