Vacances en voiture : de quelles règles vous méfier chez nos voisins ?

Après un premier week-end de départs relativement calme et fluide, vous serez plus nombreux à prendre la route des vacances ces 14, 15 et 16 juillet. Vous serez parfois amenés à traverser plusieurs pays avant de rejoindre votre destination finale. Mais chaque pays possède son propre code de la route et celui-ci diffère du nôtre à des degrés divers. Et inutile d’espérer passer entre les mailles du filet des amendes, les PV arrivent jusqu’en Belgique depuis que l’Union européenne a facilité l’échange d’informations concernant les infractions routières entre les pays membres. Petit récapitulatif des différences à garder en tête lorsque vous serez au volant, n'oubliez cependant que d'autres règles existent et qu'il faut toujours veiller à se renseigner sur les habitudes et codes du pays où vous vous rendez.